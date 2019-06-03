30 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

В Прикамье снизили тарифы за вывоз мусора

В Прикамье снижен тариф на вывоз твердых коммунальных отходов для регионального оператора "Теплоэнерго", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

Раньше ежемесячный платеж для жителей многоквартирных домов края составлял 3,35 руб. за квадратный метр, сейчас он снижен на 0,39 руб. и составляет 2,96 руб. за "квадрат". Для жителей частного сектора тариф снижен на 5,02 руб. и сейчас он составляет 65,8 руб. с человека. Раньше тариф для жильцов частного сектора составлял 70,82 руб. В частном секторе платеж по-прежнему выставляется не более, чем за двух проживающих.

В министерстве подчеркнули, что региональный тариф за вывоз ТКО один из самых низких в стране.

Напомним, основанием для снижения тарифа стало то, что годовые нормативы накопления ТКО для многоквартирных домов были снижены с 10,6 кг/кв.м. до 6,7 кг/кв.м., для частных домов с 224 кг/чел. до 149 кг/чел. Приказ вступил в силу с 24 мая 2019 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января текущего года. Перерасчет платы для жителей региона оператор "Теплоэнерго" проведет автоматически.

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В Прикамье снизили тарифы за вывоз мусора

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Теги: ТКО, тариф, вывоз мусора, региональный оператор, нормативы



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