30 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Шарлотта Казираги Дмитрий Рассам (2019) | Фото:instagram.com/francoise.dumas

Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера

32-летняя внучка Грейс Келли и племянница князя Монако Шарлотта Казираги вышла замуж за отца своего младшего сына, продюсера Дмитрия Рассама.

Пара зарегистрировала свой брак без венчания – гражданская церемония прошла в Монако. А вообще, Шарлотта и 37-летний сын французской актрисы и модели Кароль Буке живут вместе уже несколько лет, в прошлом году у них родился сын Бальтазар.

У обоих есть дети от предыдущих отношений. У Казираги есть сын Рафаэль, родившийся пять лет назад в отношениях красотки с французским актером Гадом Эльмалехом. А у Рассама есть дочь Дарья, рожденная в браке с русской моделью Машей Новоселовой.

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Шарлотта и Димитрий ранее планировали сыграть свадьбу в июне прошлого года, однако из-за беременности Казираги торжество решили перенести.

Информацию о свадьбе и фотографии новоиспеченных супругов опубликовало французское PR-агентство Françoise Dumas, работающее с княжеским домом Монако.

Шарлотта, которая до сих пор сотрудничает с люксовыми домами моды в качестве модели, была на свадьбе в двух платьях. На саму церемонию она надела скромное серое мини-платье с бантами от Saint Laurent, а затем – на вечеринке на вилле La Vigie на Французской Ривьере – блистала в белом платье Chanel без бретелек, в котором также ходила ее знаменитая бабушка. Из бабушкиного "сундука" достали для Шарлотты и бриллиантовое колье Cartier принцессы Грейс, которое было свадебным подарком голливудской звезде от ее мужа Ренье III, принца Монако, в 1956 году.

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Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера

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Теги: шарлотта казираги, дмитрий рассам, свадьба, монако, грейс келли



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