30 Сентября 2020
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подарок новорождённому, дети, десятилетие детства, акция (2019) | Фото: Правительство Пермского края

В Прикамье первые семьи получили подарки для новорождённых в День защиты детей

Губернатор Пермского края Максим Решетников в День защиты детей вручил первые подарки новорождённым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вручение состоялось в отделе ЗАГСа администрации Пермского муниципального района. Всего в крае 1 июня подарки были вручены 370 семьям, где с начала года родились дети. Подарки губернатор вручил семье Шатровых, у которых в октябре родилась дочь Вероника, семье Токмаковых, у которых в марте родился сын Фёдор, семье Кольцовых, у которых в апреле родилась дочь Полина, семье Пищальниковых и их дочери Екатерине, а также семье Кондратьевых, у которых в мае родилась двойня - дочери Ульяна и Лилия.

Максим Решетников отметил, что как отец трёх детей, понимает, что дети – это лучшее в жизни человека, и что краевые власти стараются поддерживать рождаемость. Вопрос рождаемости включает в себя много направлений - необходимо, чтобы были детские сады, школы, свое жилье.

"Мы стараемся сделать так, чтобы жизнь в Пермском крае стала лучше. Одним из шагов в этом направлении стало участие в акции "Подарок новорождённому". Мы собрали эти подарки, чтобы помочь в первую очередь морально поддержать, чтобы вы знали, что каждый новый человек важен нашему обществу", - подчеркнул глава региона.

подарок новорождённому, дети, десятилетие детства, акция(2019)|Фото: Правительство Пермского края

После торжественной части родители смогли задать губернатору вопросы. Максим Решетников сообщил, что 1 июня в Пермском районе открыли новый современный детский сад, завершается строительство новой школы. До 2021 года в общей сложности в муниципальном районе возведут две школы и пять садиков.

Отметим, что в этом году в регионе на свет появились более 10 тыс. детей. Поставкой подарков новорождённым занимается индивидуальный предприниматель Сергей Болотов. Цена контракта составила 39,2 млн руб. Поставщик должен будет поставить 27 тыс. подарочных наборов, состоящих из комплекта постельного белья, пеленок, одеяла, полотенца для купания, красочной открытки. Набор будет упакован​ в коробку с символикой​ региона. Также будут вручать памятный сувенир и брошюру для родителей.

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В Прикамье первые семьи получили подарки для новорождённых в День защиты детей

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Теги: подарок новорождённому, дети, десятилетие детства, акция



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