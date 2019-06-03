30 Сентября 2020
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снесенный националистами памятник Жукову на Украине (2019) | Фото: gordonua.com

В Харькове снесли памятник Георгию Жукову после того, как жители проголосовали за возвращение проспекту имени маршала

В Харькове националистическая организация снесла бюст советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова, участники объяснили свой поступок "законом о декоммунизации". Вместо памятника на постамент водрузили флаг Украины. Власти "незалежной" в лице главы города заявили о том, что памятник будет восстановлен за счет фонда "Видродження" (Возрождение).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снос бюста советского полководца. В своем "фейсбуке" она написала, что это серьезный вызов для новой власти Украины, которой придется расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать".

Общественность в России отреагировала на событие в социальных сетях, блогер Сергей Колясников опубликовал видео сноса памятника и написал: "Вся современная Украина на этом видео. Бандеровская, русофобская, склизкая и вонючая. Обреченная на деградацию и вымирание".

"В Харькове гаденыши и оккупанты повалили памятник Жукову. Это настолько отвратительно, что необходимо отставить все эмоции в сторону. Главное - внимательно изучить запись, чтобы в будущем никто из участников этого преступления не ушел от ответственности”, - написал ведущий канала "Красная линия”, общественный и политический деятель Дмитрий Аграновский в своей соцсети.

"В Харькове украинские нацисты повалили бюст маршала Жукова. А президент Зеленский жуёт шаурму", - иронизирует у себя на странице российский журналист, политолог, автор и ведущий телепрограммы "Что делать?" Виталий Третьяков.

снесенный националистами памятник Жукову на Украине(2019)|Фото: gordonua.com

Напомним, что проспект Маршала Жукова, где находился памятник, переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках закона о декоммунизации. Как сообщает Гордон.com, 8 мая 2019 года на сайте горсовета Харькова была опубликована петиция с предложением вернуть проспекту Григоренко его историческое название. 9 мая петиция набрала необходимое количество голосов – 5 тыс. Мэр Харькова высказался, что возвращение проспекту имени Жукова станет проявлением "исторической справедливости" и не будет нарушением закона. 10 мая директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что переименование проспекта в честь Жукова будет нарушением закона. Он отметил, что законность подобных переименований в других украинских регионах подтверждена решениями судов.

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В Харькове снесли памятник Георгию Жукову после того, как жители проголосовали за возвращение проспекту имени маршала

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Теги: украина, жуков. снесли памятник



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