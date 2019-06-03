30 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
автомобиль, краска (2019) | Фото:vk.com/stop_gok

Облили желтой краской. Под Челябинском испортили автомобиль активистки движения "Стоп ГОК"

В Копейске неизвестные облили краской автомобиль активистки движения "Стоп ГОК" Любови Чагаевой, об этом женщина сообщила в социальных сетях.

"Ущерб значительный, долго ждали полицейских, теперь в этом деле будет разбираться почему-то участковый", - сообщила пострадавшая.

Как отметил еще один активист движения Василий Московец, "нет никаких сомнений в том, что за этим преступлением стоят кирюшки, обнаглевшие от безнаказанности".

В группе движения "Стоп ГОК" пользователь Сергей Лихватских написал, что "это похоже на гражданскую войну":

"Какими же надо быть отмороженными, чтоб творить такое. Подло. Противно. Активисты все открыты, а бандиты действуют скрытно из-за угла по ночам".

Движение "Стоп-ГОК" остается неформальным объединением челябинцев и жителей окрестных поселений, тем не менее на свои акции активисты способны мобилизовать без особых усилий до нескольких тысяч человек. Несколько лет назад во время визита в Челябинск президент Владимир Путин с борта самолета позвонил лидеру "Стоп ГОКа" и призвал наладить конструктивный диалог с местными властями.

автомобиль, краска(2019)|Фото:vk.com/stop_gok

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Облили желтой краской. Под Челябинском испортили автомобиль активистки движения "Стоп ГОК"

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Теги: Любовь Чагаева, автомобиль, Стоп ГОК, Томинский ГОК, желтая краска, ЧП, полиция



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