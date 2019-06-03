СМИ: Производителя "Суперджетов" оценили в 45 миллиардов рублей

В преддверии собрания акционеров ПАО "Иркут" (состоится 28 июня) Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) провела оценку стоимости другого своего актива – компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). Как сообщают "Ведомости", производитель "Супержетов" оценен в 45 млрд руб.

Ранее совет директоров "Ирктуа" рекомендовал акционерам проголосовать за присоединение к компании ГСС и двух ее "дочек" - ОАК-центр комплексирования" – производство бортового оборудования для SSJ-100 и МС-21; "Новые гражданские технологии". Таким образом, "Иркут" (вместо ГСС) возглавит гражданский дивизион ОАК (а флагманом, вероятно, вместо "Суперджета", испытывающего проблемы, станет VC-21). По данным "Ведомостей", новый холдинг будет оцениваться более чем в 100 млрд руб. Несогласным с присоединением акционерам будет предложено продать свои акции по цене 42,61 руб. за одну бумагу (это на 14,4% превышает стоимость акций в день проведения совета директоров на Московской бирже), таким образом, целиком компания оценена в 56,8 млрд руб.

С конца 2018 года ОАК начала переход под крыло "Ростеха". В прошлом месяце стало известно о назначении на пост главы совета директоров ОАК Анатолий Сердюкова – в "Ростехе" он был индустриальным директором авиационного кластера.