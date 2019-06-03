"Самая крупная акция". Республика Коми массово присоединилась к архангельскому протесту

2 июня в столице республики Коми Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

Как сообщают участники мероприятия в своих телеграм-каналах, в Мичуринский парк пришло более 5 тыс. человек. По данным мэрии Сыктывкара, митингующих было около 3,5 тыс.

Местные наблюдатели уже назвали акцию "одной из самых крупных в истории Сыктывкара".

Также отмечается, что рекордное количество участников удалось собрать несмотря на то, что главные площади республиканской столицы в это время были заняты под концерты, ярмарки, и "Веселые старты".

Напомним, до этого массовые митинги против мусорного полигона в Шиесе проходили в Архангельской области, в столице региона и в Северодвинске. Как видно, протест против складирования московского мусора приобретает межрегиональный характер, ведь станция находится неподалеку от границы Архангельской области и Коми. При этом в последнее время обсуждалась смена главы республики Сергея Гапликова, который регулярно попадает в антирейтинги губернаторов, на бывшего главу Орловской области, а ныне замполпреда в СЗФО Вадима Потомского.