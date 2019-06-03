Суд назначил штраф организатору "скверного" протеста в Екатеринбурге

Сегодня Ленинский районный суд рассмотрел дело одной из основательниц сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" Анны Балтиной. Ей вменялись организация и участие в несанкционированных акциях протеста против строительства храма святой Екатерины, передает корреспондент Накануне.RU.

Балтина была фигурантом административного дела по части 2 статьи 20.2 КоАП "Организация или проведение публичного мероприятия без подачи уведомления". Стоит отметить, что это был первый судебный процесс над одним из организаторов протестов в защиту сквера.

В итоге суд признал Балтину виновной. Ей назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

Напомним, ранее Анна Балтина вошла в состав рабочей группы по подготовке опроса граждан, который позволит определить место для строительства храма святой Екатерины в столице Урала.