В Челябинске уволили начальника управления дорожного хозяйства

Глава Челябинска Владимир Елистратов уволил начальника управления дорожного хозяйства Челябинска Александра Шабалина. Об этом градоначальник сообщил на аппаратном совещании.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 24 мая глава Челябинской области Алексей Текслер проинспектировал ход дорожных работ в Аргаяшском районе и Челябинске. И если в Аргаяшском районе уже приступили к ремонту и реконструкции дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", то в столице Южного Урала контракты еще не заключены. УФАС трижды приостанавливало проведение аукциона на ремонт дорог с начальной стоимостью 827 млн руб.

Глава региона поручил сменить начальника управления дорожного хозяйства, а Александру Шабалину подыскать "менее ответственную работу".