В аварии на федеральной трассе "Дон" автобус на "пешеходнике" врезался в фуру, пострадали 15 человек

В Ростовской области на трассе "М4 "Дон" автобус, наполненный пассажирами, на пешеходном переходе врезался в фуру, а потом снес еще два легковых автомобиля.

Автобус ехал по маршруту "Новочеркасск - Ростов-на-Дону", сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

В автобусе находилось около 30 человек, с места аварии в больницу увезли 11 человек, всего пострадавших 15.

Известно, что автобус был полностью исправен, а водитель - адекватен и трезв. Сейчас причины ДТП устанавливают полицейские.