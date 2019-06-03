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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Сексуальный маньяк-разбойник из Екатеринбурга получил пожизненное в колонии особого режима

Сегодня суд вынес приговор по делу 48-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в серии изнасилований, разбойных нападений на женщин, а также в убийстве и покушении на убийство. Он получил пожизненный срок.

Напомним, жертвами сексуального маньяка стали 12 женщин. Злоумышленник искал своих жертв в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Суд над ним стартовал в феврале и проходил в закрытом режиме.

Ранее гособвинитель попросил суд назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Как сообщил Накануне.RU руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Свердловской области Александр Сапегин, маньяк орудовал в Екатеринбурге с 90-х годов, а первый установленный преступный эпизод случился 19 декабря 1992 года: злоумышленник в парке у дома по улице Сибирский тракт изнасиловал несовершеннолетнюю на тот момент девушку 1977 года рождения.

екатеринбургский маньяк Б-ов(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Портрет маньяка

В одном случае имел место факт убийства: вечером 26 декабря 2009 года местная жительница возвращалась пешком с работы к станции электропоезда, но безвестно пропала. Тело убитой с признаками насильственной смерти было найдено на территории Октябрьского района Екатеринбурга.

В последнем установленном эпизоде 14 сентября 2014 года в кустах у дома по улице Плавильщиков маньяк пытался изнасиловать женщину, но ей удалось отбиться от нападения.

екатеринбургский маньяк Б-ов(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Задержанный

Задержали преступника 11 января 2018 года в городе Полевской: им оказался местный житель 1970 года рождения, ранее судимый за убийство, ряд изнасилований и несколько разбойных нападений к 15 годам лишения свободы и вышедший из колонии в 2009 году. До задержания он нигде не работал и постоянного места жительства не имел.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, свою вину мужчина признал частично, но по совокупности представленных сведений она была доказана. Екатеринбуржцу назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать срок ему предстоит в колонии особого режима.

Как добавили в суде, приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

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Сексуальный маньяк-разбойник из Екатеринбурга получил пожизненное в колонии особого режима

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Теги: маньяк, суд, дело, Екатеринбург, приговор



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