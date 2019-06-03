Названы сферы, в которых больше всего безработных в России
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных в первом квартале 2019 года.
Лидерами рейтинга стали оптовая и розничная торговля, пишет RT. Также первое место по количеству безработных с торговлей разделяет сфера авторемонта.
На втором и третьем месте - обрабатывающие производства и строительство.
В целом за первые три месяца года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.
Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что на российском рынке труда отмечается тренд на снижение безработицы.
В 2018 году в России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, были достигнуты самые низкие показатели безработицы, за 11 месяцев прошлого года ее общий уровень составил 4,8%.