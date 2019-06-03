Названы сферы, в которых больше всего безработных в России

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных в первом квартале 2019 года.

Лидерами рейтинга стали оптовая и розничная торговля, пишет RT. Также первое место по количеству безработных с торговлей разделяет сфера авторемонта.

На втором и третьем месте - обрабатывающие производства и строительство.

В целом за первые три месяца года в России было зарегистрировано около 3,6 млн безработных старше 15 лет.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что на российском рынке труда отмечается тренд на снижение безработицы.

В 2018 году в России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, были достигнуты самые низкие показатели безработицы, за 11 месяцев прошлого года ее общий уровень составил 4,8%.