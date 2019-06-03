Ксения Собчак воссоединилась с бывшим мужем

В сети обсуждают высокие отношения Ксении Собчак (37) и ее бывшего мужа Максима Виторгана (46). Судя по всему, пара вместе отдыхает на Кипре. Ресурс Super опубликовал фотку, сделанную очевидцем: на ней пара, похожая на Виторгана и Собчак, отдыхает на пляже вместе. Также журналисты отметили появление в соцсетях телеведущей и актера фото и видео с одного и того же мероприятия – концерта певицы Лауры Перголицци в Лимассоле.

О расставании Ксении и Максима стало известно весной этого года. У пары есть двухлетний сын Платон, и они сделали заявление: вместе больше не живут, но ребенка будут воспитывать совместно и без конфликтов. Впрочем, без выяснения отношений все-таки не обошлось, вся Москва обсуждала "мужской разговор" с применением физической силы у кафе "Кофемания" между Максимом и его более удачливым соперником, режиссером Константином Богомоловым.