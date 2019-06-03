Ксения Собчак воссоединилась с бывшим мужем

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Ксения Собчак Максим Виторган (2018) | Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак воссоединилась с бывшим мужем

В сети обсуждают высокие отношения Ксении Собчак (37) и ее бывшего мужа Максима Виторгана (46). Судя по всему, пара вместе отдыхает на Кипре. Ресурс Super опубликовал фотку, сделанную очевидцем: на ней пара, похожая на Виторгана и Собчак, отдыхает на пляже вместе. Также журналисты отметили появление в соцсетях телеведущей и актера фото и видео с одного и того же мероприятия – концерта певицы Лауры Перголицци в Лимассоле.

О расставании Ксении и Максима стало известно весной этого года. У пары есть двухлетний сын Платон, и они сделали заявление: вместе больше не живут, но ребенка будут воспитывать совместно и без конфликтов. Впрочем, без выяснения отношений все-таки не обошлось, вся Москва обсуждала "мужской разговор" с применением физической силы у кафе "Кофемания" между Максимом и его более удачливым соперником, режиссером Константином Богомоловым.

ÐšÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¡Ð¾Ð±Ñ‡Ð°Ðº ÐœÐ°ÐºÑÐ¸Ð¼ Ð’Ð¸Ñ‚Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½ ÐŸÐ»Ð°Ñ‚Ð¾Ð½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/xenia_sobchak

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ксения Собчак воссоединилась с бывшим мужем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ксения собчак, максим виторган, воссоединение, бывшие супруги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.06.2019 14:33 Мск Навка призналась, что мечтает о сыне, а Собчак – о дочери

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети