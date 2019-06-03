Уральское лето: В Екатеринбурге похолодает

В первую неделю лета в Екатеринбурге похолодает из-за идущего с побережья Арктики холодного фронта. Воздушная масса достигнет Среднего Урала завтра, а сегодня последний шанс насладиться летней жарой - будет до +26 без осадков с юго-западным ветром.

Завтра ветер сменится на северный с порывами до 13 метров в секунду, похолодает до плюс 15-17 градусов, будет облачно с прояснениями, дождь. В среду характер погоды существенно не изменится, временами будут идти небольшие дожди.

Как отмечают синоптики, минувший месяц в Екатеринбурге был на 1,8 градуса теплее обычного, сообщается на сайте городской администрации. Средняя температура мая составила плюс 13,1. На город выпало 38 миллиметров осадков — 76 процентов от месячной нормы. Самая низкая температура воздуха (минус 3,2 градуса) была 1 мая, самая высокая (плюс 29,2) — 7-го числа. В первый день июня температура воздуха была на три градуса выше нормы. Столбики термометров поднимались до плюс 23,1.

Отметим, что в мае погода также демонстрировала уральские особенности, переходя из крайности в крайность - в майские праздники в регионе установилась аномальная жара, резко пришедшая на смену обильным снегопадам. Жару в свою очередь сменило столь же резкое похолодание.