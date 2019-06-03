Уральское лето: В Екатеринбурге похолодает

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
дождь, непогода, потоп (2013) | Фото: Накануне.RU

Уральское лето: В Екатеринбурге похолодает

В первую неделю лета в Екатеринбурге похолодает из-за идущего с побережья Арктики холодного фронта. Воздушная масса достигнет Среднего Урала завтра, а сегодня последний шанс насладиться летней жарой - будет до +26 без осадков с юго-западным ветром.

 

Завтра ветер сменится на северный с порывами до 13 метров в секунду, похолодает до плюс 15-17 градусов, будет облачно с прояснениями, дождь. В среду характер погоды существенно не изменится, временами будут идти небольшие дожди.

Как отмечают синоптики, минувший месяц в Екатеринбурге был на 1,8 градуса теплее обычного, сообщается на сайте городской администрации. Средняя температура мая составила плюс 13,1. На город выпало 38 миллиметров осадков — 76 процентов от месячной нормы. Самая низкая температура воздуха (минус 3,2 градуса) была 1 мая, самая высокая (плюс 29,2) — 7-го числа. В первый день июня температура воздуха была на три градуса выше нормы. Столбики термометров поднимались до плюс 23,1.

Отметим, что в мае погода также демонстрировала уральские особенности, переходя из крайности в крайность - в майские праздники в регионе установилась аномальная жара, резко пришедшая на смену обильным снегопадам. Жару в свою очередь сменило столь же резкое похолодание.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральское лето: В Екатеринбурге похолодает

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лето, похолодание, арктика, северный ветер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2019 12:29 Мск Свердловские энергетики переведены на усиленный режим работы из-за непогоды
Ранее 04.06.2019 12:53 Мск Такое лето: на Среднем Урале сохранятся сильные дожди, ветер и град
Ранее 03.06.2019 13:50 Мск Грозы, град, сильный дождь. МЧС предупреждает: Погода в Свердловской области резко испортится

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети