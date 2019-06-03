Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время резко сократила число военных советников в Венесуэле.

Издание со ссылкой на источник, близкий к министерству обороны РФ, пишет, что из тысячи военных специалистов в латиноамериканской стране осталось несколько десятков.

Предполагается, что их отъезд связан с непростой экономической ситуацией и отсутствием контрактов на поставку вооружения, передает Regnum.

24 марта в Каракас прибыли два российских военных самолета, доставших 35 тонн груза и группу военнослужащих. Россияне будут участвовать в двусторонних консультациях по заключенным ранее контрактам, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству. В то же время визит военнослужащих из РФ связывали с заявлением президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что власти США решили убить его руками колумбийских спецслужб или наркомафии.

Президент США Дональд Трамп потребовал у Москвы отозвать военнослужащих из латиноамериканской страны и пригрозил ответом в противном случае. Позже он выразил готовность обсудить эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Присутствие в Венесуэле российских военных специалистов обусловлено межправительственным соглашением об обслуживании поставленной Каракасу военной техники, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.