В Амурской области в детском лагере во время зарядки скончался подросток

В Благовещенске в детском лагере "Колосок" умер подросток 2005 года рождения.

Трагедия произошла 2 июня во время утренней зарядки, медперсонал делал все возможное для спасения ребенка, однако реанимационные мероприятия не помогли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Известно, что смена в лагере началась 1 июня. Подробности гибели ребенка пока неизвестны. В причинах смерти будут разбираться следователи.