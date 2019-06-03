На МАКС-2019 покажут Су-57

Делегациям от ВВС и всем гостям Международного авиационно-космического салона МАКС в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября будут представлены новейшие истребители пятого поколения Су-57, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Также посетители салона увидят легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5.

В конце мая стало известно, что на МАКС в этом году приедут 70 иностранных компаний из 18 стран. В целом свое участие в авиасалоне уже подтвердили более 320 компаний. Впрочем, это далеко не рекордные цифры для МАКСа. В 2017 году на смотре было представлено 880 компаний, в том числе около 180 иностранных производителей из 36 стран мира.