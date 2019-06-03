30 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Неймар (2017) | Фото: womanadvice.ru

Обвиненному в изнасиловании футболисту Неймару грозит тюрьма за публикацию "горячих" фото

Нападающему сборной Бразилии по футболу Неймару грозит тюремный срок. Ранее игрока обвинили в изнасиловании.

Напомним, некая женщина утверждает, что нападающий ПСЖ якобы изнасиловал ее в Париже еще 15 мая. Она подала заявление в полицейский участок в Сан-Паулу. Однако отец футболиста опроверг факт насилия и заявил, что все было исключительно по взаимному согласию.

Теперь стало известно, что Неймар обвиняется еще и в публикации эротических фото девушки, заявившей о домогательствах. По данным бразильских СМИ, чтобы доказать ее добровольное согласие на секс, игрок обнародовал скрины личной переписки, на которых присутствуют весьма "горячие" кадры.

в матче против Коста-Рики, ЧМ-2018(2018)|Фото: REUTERS

И хотя лицо и интимные части тела изображенной на них женщины скрыты, в полиции полагают, что Неймар нарушил одну из статей уголовного кодекса Бразилии, за что ему может грозить до пяти лет колонии. Уже запланирована экспертиза мобильных устройств девушки и спортсмена, а сам он будет вызван на допрос, пишет ПолитЭксперт.

Стоит отметить, что Неймар является одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире: он зарабатывает десятки миллионов евро в год.

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Обвиненному в изнасиловании футболисту Неймару грозит тюрьма за публикацию "горячих" фото

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Теги: Неймар, фото, тюрьма, Бразилия



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