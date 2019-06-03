Boeing 737 MAX не поднимутся в небо до конца 2019 года – глава Emirates

Самолеты типа Boeing 737 MAX не поднимутся в небо до конца текущего года из-за проблем во взаимодействии авиационных властей США и регуляторов по всему миру, сообщил президент авиакомпании Emirates Тим Кларк.

"Будет задержка у регулирующих органов Канады, Европы, Китая, - заявил Кларк журналистам во время саммита IATA в Сеуле. – Чтобы вернуть самолет в воздух, потребуется время. Если он будет в воздухе к Рождеству (25 декабря 2019 года – прим. ред.), я буду удивлен".

Если Кларк окажется прав, это будет означать гораздо большие потери как для Boeing, так и для эксплуатантов данного типа самолетов. Ранее авиационные чиновники делали разные прогнозы, но никто не называл срок дольше, чем конец августа этого года. Впрочем, в США перевозчики составили летнее расписание полетов без участия 737 MAX.

737 MAX авиакомпании Lion Air, разбившийся в марте 2019 года

У Emirates в парке нет 737 MAX, но этот тип воздушного судна эксплуатирует партнер перевозчика – дубайская бюджетная авиакомпания FlyDubai (более десяти MAX и еще несколько в заказе).

Кларк отмечает, что одобрение регуляторов по всему миру может быть получено после того, как пилоты пройдут соответствующее переобучение на тренажерах, а это тоже займет время. Кстати, ранее в прессе появились сообщения о том, что Boeing в целях экономии средств и времени может предложить переобучение на компьютерах, а не на симуляторах. Авиакомпании, может быть, и рады так поступить, но вот авиационные власти, вероятно, этого не допустят.

Всего, по данным IATA, в мире 28 компаний имеют в своем парке 737 MAX, но еще несколько десятков имеют контракты на их поставки. В России пока только группа компаний S7 эксплуатирует данный тип самолета (борты были "приземлены" после второй крупной катастрофы с MAX в марте этого года). Среди россиян, заказавших эти самолеты, - "Уральские авиалинии" (14), "Победа" (20), Utair (28) и "Нордстар" (3).