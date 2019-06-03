30 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

В Перми женщину будут судить за убийство знакомого и истязание собственного ребенка

Ушло в суд дело в отношении 30-летней пермячки, которую обвиняют в убийстве своего 35-летнего знакомого, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию и в истязании своей малолетней дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, в сентябре прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим знакомым. Бытовой конфликт перешел в поножовщину: мужчине было нанесено множество ударов, от которых он скончался на месте. Кроме того, с ноября 2017 г. по сентябрь 2018 г. обвиняемая систематически избивала свою малолетнюю дочь, не исполняя при этом свои обязанности по воспитанию.

В настоящее время ребенок прошел курс по реабилитации. Девочку взяли на воспитание родственники со стороны отца, обвиняемую лишили родительских прав.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СКР.

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В Перми женщину будут судить за убийство знакомого и истязание собственного ребенка

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Теги: мать, дочь, истязание, уголовное дело, суд, убийство



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