В Нефтеюганске к 2021 году появится чистая питьевая вода

В Нефтеюганске и Пыть-Яхе к 2021 г. появится чистая вода.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, об этом на выездном заседании Координационного совета в области охраны окружающей среды в Югре, которое проходит в Нижневартовске, заявил начальник управления жилищно-коммунального комплекса департамента ЖКХ и энергетики ХМАО Виталий Фенский.

По его словам, в воде, которая течёт из кранов жителей Нефтеюганска, много железа.

"Сейчас специалисты ищут технологической схемы, которая поможет верно оценить технологию очистки воды. У нас есть поручения президента и губернатора, чтобы к 2021 г. в Пыть-Яхе и Нефтеюганске была чистая вода", - сказал Фенский.

Напомним, грязную воду, которая течет из кранов нефтеюганцев, пытаются очистить не один год. Надежды на улучшение ситуации связывают с работой станции обезжелезивания. Губернатор Наталья Комарова называла чистую воду и коммунальную инфраструктуру приоритетом для города.

Отметим, что в Югре проходит пресс-тур масштабной экологической акции "Спасти и сохранить".