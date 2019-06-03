30 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
нефтеюганск вода станция обезжелезивания (2016) | Фото: admugansk.ru

В Нефтеюганске к 2021 году появится чистая питьевая вода

В Нефтеюганске и Пыть-Яхе к 2021 г. появится чистая вода.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, об этом на выездном заседании Координационного совета в области охраны окружающей среды в Югре, которое проходит в Нижневартовске, заявил начальник управления жилищно-коммунального комплекса департамента ЖКХ и энергетики ХМАО Виталий Фенский.

По его словам, в воде, которая течёт из кранов жителей Нефтеюганска, много железа.

"Сейчас специалисты ищут технологической схемы, которая поможет верно оценить технологию очистки воды. У нас есть поручения президента и губернатора, чтобы к 2021 г. в Пыть-Яхе и Нефтеюганске была чистая вода", - сказал Фенский.

выездное заседание Координационного совета в области охраны окружающей среды в Югре, Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, грязную воду, которая течет из кранов нефтеюганцев, пытаются очистить не один год. Надежды на улучшение ситуации связывают с работой станции обезжелезивания. Губернатор Наталья Комарова называла чистую воду и коммунальную инфраструктуру приоритетом для города.

Отметим, что в Югре проходит пресс-тур масштабной экологической акции "Спасти и сохранить".

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В Нефтеюганске к 2021 году появится чистая питьевая вода

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Теги: чистая вода, Виталий Фенский



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