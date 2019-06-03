В "китовой тюрьме" вместо адаптации животных проводят экскурсии

В Приморье начали водить детские экскурсии в "китовую тюрьму", в которой держат косаток и белух.

Об этом заявила зоозащитница Нина Зырянова в своем аккаунте в Instagram.

Она написала, что около 100 детей со взрослыми приехали на автобусах и машинах к воротам "китовой тюрьмы".

По словам Зыряновой, те, кто организовал "китовую тюрьму", игнорируют поручение президента России Владимира Путина, игнорируют специалистов по морским млекопитающим, в том числе и команду Кусто.

Ранее владелец приморских косаток и белух заявил, что не собирается выпускать млекопитающих из "китовой тюрьмы".

Он отметил, что животные принадлежат ему, и вопрос об их освобождении может подниматься только после лишения его права собственности.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни белух и косаток поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Животные содержатся в ужасных условиях в вольерах в бухте Средняя.

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.

Спасать узников "китовой тюрьмы" вызывались Леонардо Ди Каприо и Жан-Мишель Кусто. Ранее эксперты команды исследователя океанов передали в Минприроды РФ предварительный отчет с рекомендациями, в котором говорится, что препятствий для выпуска косаток и белух из бухты.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяк сообщал, что косаток и белух могут выпустить в начале лета. Напомним, президент Владимир Путин поручал до 1 марта решить дальнейшую судьбу животных.