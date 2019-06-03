Куйвашев взял под личный контроль расследование гибели четырех детей в Богдановиче

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев взял под свой личный контроль расследование причин и обстоятельств трагедии в Богдановиче, где 2 июня при пожаре погибли дети.

Напомним, в ходе тушения пожара в одной из квартир дома по улице Кунавина были найдены тела четырех детей. Также пострадал еще один ребенок. Кроме этого, в результате отравления продуктами горения погиб пенсионер, живший в квартире выше той, где вспыхнул пожар.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев держит ситуацию на контроле, он дал поручение оказать медицинскую помощь пострадавшему ребенку, а также другую необходимую помощь семье. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших детей.

По факту случившегося расследуется уголовное дело. Следственный комитет раскрыл некоторые подробности трагедии.