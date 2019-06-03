Куйвашев взял под личный контроль расследование гибели четырех детей в Богдановиче

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    удлиненные пуховики мужские вот тут

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев взял под личный контроль расследование гибели четырех детей в Богдановиче

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев взял под свой личный контроль расследование причин и обстоятельств трагедии в Богдановиче, где 2 июня при пожаре погибли дети.

Напомним, в ходе тушения пожара в одной из квартир дома по улице Кунавина были найдены тела четырех детей. Также пострадал еще один ребенок. Кроме этого, в результате отравления продуктами горения погиб пенсионер, живший в квартире выше той, где вспыхнул пожар.

пожар в доме, Богданович(2019)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев держит ситуацию на контроле, он дал поручение оказать медицинскую помощь пострадавшему ребенку, а также другую необходимую помощь семье. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших детей.

По факту случившегося расследуется уголовное дело. Следственный комитет раскрыл некоторые подробности трагедии.

пожар в доме, Богданович(2019)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев взял под личный контроль расследование гибели четырех детей в Богдановиче

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Куйвашев, дети, пожар, губернатор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2019 04:11 Мск Стали известны подробности гибели детей при пожаре на Среднем Урале
Ранее 02.06.2019 13:39 Мск На Среднем Урале после Дня защиты детей в огне погибли четыре ребенка

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети