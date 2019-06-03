На самолетах Boeing 737NG обнаружены детали с дефектом – производитель отзовет их в течение 10 дней

Федеральное агентство воздушного транспорта США (FAA) сделало новое заявление по самолетам Boeing 737, правда, на этот раз речь идет не только о новейших MAX, но и о серии Boeing 737 Next Generation (Boeing 737NG), в которую входят модели -600/-700/-800/-900 самолёта Boeing 737. Их в мире летает предостаточно.

FAA сообщает, что дефект обнаружен на передней кромке предкрылков самолетов. Они могут не соответствовать нормативным требованиям по прочности и долговечности.

Агентство выяснило, что бракованными могут быть несколько сотен таких деталей, сделанных поставщиком Boeing и установленных на самолетах 737NG и 737MAX. Всего в мире с бракованными предкрылками могут быть 133 NG и 179 MAX (из них 32 NG и 33 MAX летают в американских компаниях). И если с MAX проблем нет – они все сейчас находятся на земле, поскольку в отношении этого типа самолетов продолжается расследование после двух крупных катастроф, то NG, скорее всего, летают.

"Эти детали могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин в результате неправильного технологического процесса на производстве. Хотя полный выход детали из строя не приведет к потере самолета, остается риск того, что неисправная деталь может вывести самолет из штатного положение", - говорится в сообщении FAA.

Сейчас агентство готовит приказ, по которому Boeing должен будет идентифицировать самолеты, на которых могут быть установлены бракованные детали, и провести их срочное обслуживание, заменив предкрылки. Эксплуатанты самолетов с браком должны будут отремонтировать их в течение десяти дней. FAA уже предупредило международные органы гражданской авиации.