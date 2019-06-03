Влез в драку. В Подмосковье толпа расправилась со спецназовцем, воевавшим в Сирии

В поселке Путилково в Красногорском районе Подмосковья спецназовец ГРУ Никита Б. попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из дерущихся зарезал Никиту ножом.

По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в СКР.

Известно, что тот, кто ударил военнослужащего ножом, сразу же скрылся с места трагедии.

С собой у погибшего был травматический пистолет, он пытался отстреливаться, однако это не помогло - нападавших было слишком много. Никита Б. воевал в Сирии, имел награды, пишет Mash.