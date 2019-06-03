30 Сентября 2020
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электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

Цены на сигареты в России могут вырасти из-за нового налога

"Трезвая Россия" обратилась в Правительство с инициативой введения нового экологического сбора с производителей табачной продукции. Размер платежа должен составить не менее 5 руб. с пачки.
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Авторы считают, что табачная продукция негативно воздействует на экологию. Речь идет о сотнях тысяч окурков, которые попадают, прежде всего, в воду. Они относятся к классу токсичных отходов.

Мера, если будет одобрена, увеличит стоимость сигарет на 5%, пишут "Известия". В Минздравее сообщили, что не возражают против сбора, в Минприроды свою позицию не обозначили.

Между тем эксперты отмечают, что доля налоговой нагрузки на пачку сигарет уже велика: из примерных 105 руб., которые россияне платят за пачку сигарет, в казну уходит около 70 руб. в виде налогов.

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Цены на сигареты в России могут вырасти из-за нового налога

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Теги: табак, сигареты, экологический сбор



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