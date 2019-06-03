SOCAR создала СП со Сбербанком для возобновления работы Антипинского НПЗ

Сбербанк и азербайджанская SOCAR, которую ранее называли одним из возможных приобретателей акций Антипинского НПЗ, создали совместное предприятие ООО "Сокар Энергоресурс", следует из данных ЕГРЮЛ. Трейдинговая компания может заняться процессингом на банкротящемся Антипинском НПЗ.

У Socar Russia Investments Ltd 60% компании, у структуры Сбербанка - ООО "СБК Комплект" - 40%. Представитель SOCAR отметил, что, по его информации, "на данный момент не принято решение касательно НПЗ", сообщает "Коммерсант". В Сбербанке не стали комментировать создание СП.

Схема процессинга предусматривает, что владелец нефти поставляет ее на НПЗ, платит заводу за услуги по переработке, а затем получает и сам продает полученные нефтепродукты. Один из источников издания отмечает, что SOCAR хочет успеть к июлю начать процессинг на Антипинском НПЗ.

Как сообщало Накануне.RU, Антипинский НПЗ подал в суд иск о банкротстве, долги завод оценил в 346 млрд руб. Завод входил в группу New stream Дмитрия Мазурова, в мае 80% акций приобрел Сбербанк. Напомним, к проекту строительства крупнейшего частного НПЗ в России имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров.