30 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Встреча с представителями деловых кругов Франции (2019) | Фото: www.kremlin.ru

Рейтинг Путина упал до нового минимума

Доверие жителей страны к президенту России Владимиру Путину продолжает стремительно падать.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, с 20 по 26 мая рейтинг составил 30,5%, что является новым минимумом с 2006 года. Прошлый антирекорд Путина был зафиксирован неделей ранее - 31,7%.

Исследование проводилось открытым методом - респонденты сами называли политиков, которым они доверили бы решение важных государственных вопросов.

Но в пятницу ВЦИОМ впервые обнародовал похожий по смыслу закрытый вопрос. У россиян спрашивали, доверяют ли они конкретным политикам: Путину, премьеру и лидеру "Единой России" Дмитрию Медведеву и лидерам парламентской оппозиции – Геннадию Зюганову (КПРФ), Владимиру Жириновскому (ЛДПР) и Сергею Миронову ("Справедливая Россия").

В этом опросе уровень доверия Путину составил 72,3%. Подобный вопрос респондентам много лет задает Фонд общественного мнения, у которого на прошлой неделе сумма ответов "безусловно доверяю" и "скорее доверяю" составила 60% (падение на 2 п. п. к предыдущей неделе), сообщают "Ведомости".

Напомним, социологический ВЦИОМ поправил резко пошатнувшийся рейтинг президента Владимир Путина. 25 мая Центр изучения общественного мнения опубликовал тревожную аналитику о снижении лояльности граждан к своему лидеру до рекордных 31,7%. Но уже спустя неделю, социологи пересмотрели методику подсчета и исправились - теперь президенту доверяют 72% россиян.

Напомним, ранее глава исследовательского центра Валерий Федоров объяснял провальный результат тем, что россияне не верят в завтрашний день. Соотечественники просто перестали верить в то, что жить станет лучше. "Это значит: когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков, — им, правда, сегодня немногие верят — последние пять лет наши доходы не растут", — сказал он во время передачи Hard Day’s Night на телеканале "Дождь". Фёдоров признал, что именно пенсионная "реформа" перечеркнула все надежды граждан на завтрашний день — на высокие зарплаты, хорошую медицину, образование и социальное обеспечение.

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Теги: Путин, рейтинг, опрос



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