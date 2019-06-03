В Екатеринбурге установлен рекорд роста цен на новостройки

В преддверии предстоящего роста себестоимости строительства, застройщики выводят на рынок новые проекты по завышенным ценам.

В результате этого в стране продолжается рост стоимости первичного жилья. По словам экспертов, по этой причине покупательская способность населения не увеличивается, и в какой-то момент россияне начнут отказываться от покупки первичной недвижимости.

Так, средняя стоимость новостроек в России в мае составила 70,2 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 0,6% больше, чем в апреле, и на 10,8% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Рост произошел из-за предстоящих изменений правил привлечения средств дольщиков для строительства жилья.

По данным "Авито Недвижимость", наиболее выраженной в мае была динамика цен на новостройки в Екатеринбурге. Относительно апреля квартиры подорожали на 2,75%, до 73,2 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте — Краснодар, где цены увеличились за месяц на 1,64%, до 50,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Как говорят в компании "Талан", сейчас многие застройщики выводят на рынок проекты по изначально завышенным ценам, чтобы заложить рост издержек, который возникнет после вступления в силу законодательных изменений, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, российский рынок ипотеки продолжает падать. Как сообщает "Объединенное кредитное бюро", это обусловлено ростом ставок по жилищным кредитам. По итогам апреля текущего года банки выдали россиянам 90 тыс. ипотечных кредитов, что на 21% меньше, чем в том же месяце 2018 года. При этом средний чек по ипотеке увеличился за год на 12%, с 1,99 млн до 2,23 млн руб.

Как говорят эксперты, возможно уже во втором полугодии, после перехода на счета эскроу и при отсутствии стрессов в экономике, ипотечные ставки снова начнут снижаться.

Как сообщалось ранее, средняя ставка по ипотечным кредитам в течение трех лет должна упасть до 8%.Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин. Он отметил, что если Банк России добьется ценовой стабильности и снижения инфляции до 4%, стоимость фондирования для банков с высокой вероятностью упадет до 5%, а вслед за ней снизятся и ставки по ипотеке. В настоящее время, как отметил Тулин, инфляция составляет 5,2%, а средняя ставка по вкладам - 7%.

Несмотря на рост ставок, по итогам первого квартала 2019 года банки выдали ипотеки на 618,4 млрд руб., что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.