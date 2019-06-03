30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пожарные, МЧС (2016) | Фото:Накануне.RU

Стали известны подробности гибели детей при пожаре на Среднем Урале

В Свердловской области продолжается расследование уголовного дела о гибели детей при пожаре.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, по данному факту расследуется уголовное дело по статье "Причинение смерти по неострожности двум или более лицам".

Ранее сообщалось, что днем 2 июня в городе Богданович в ходе тушения пожара в одной из квартир дома по улице Кунавина были найдены тела четырех детей. Кроме этого, пострадал еще один ребенок, которому оказывается необходимая помощь.

Тем временем, стали известны данные о личностях погибших детей - это мальчики 2011, 2015, 2017 и 2018 г.р., проживавшие в одной семье. Кроме того, в результате отравления продуктами горения погиб мужчина 1939 г.р., проживавший в квартире выше той, в которой вспыхнул пожар.

Как считает следствие, родителей детей в момент произошедшего дома не было. Младшие дети оставались под присмотром старшей дочери 2006 г.р. По предварительным данным, возгорание возникло либо при использовании кухонных приборов, либо из-за неосторожности при обращении с источником открытого огня.

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Стали известны подробности гибели детей при пожаре на Среднем Урале

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Теги: пожар, дети



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Развитие сюжета:

Ранее 03.06.2019 07:46 Мск Куйвашев взял под личный контроль расследование гибели четырех детей в Богдановиче

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Ранее 02.06.2019 13:39 Мск На Среднем Урале после Дня защиты детей в огне погибли четыре ребенка

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