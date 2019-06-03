Якубовича заметили за ездой по тротуару

Российский телеведущий программы на "Первом канале" "Поле чудес" Леонид Якубович был замечен за рулем Lexus, который ехал по тротуару в Чебоксарах.

Инцидент произошел 1 июня. Якубович вместе с другими ведущими приехал в столицу Чувашии, чтобы принять участие в благотворительной акции, которая была приурочена ко Дню защиты детей.

Добраться до места проведения мероприятия телеведущий решил на автомобиле, однако на его пути оказался автобус, выставленный посреди дороги с целью ограничить движение по автодороге. Якубович объехал его по тротуару, после чего бросил свою машину на проезжей части и направился к сцене.

По данным местной полиции, по данному факту проводится проверка, сообщает Lenta.ru.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что ведущий назвал игру по угадыванию слов "шизофренией". На телеканале отметили, что фраза была вырвана из контекста.

"Цитата Леонида Якубовича была вырвана журналистами из контекста и относилась вовсе не к оценке игроков, а тому, как Якубович работает с участниками до начала съемки, чтобы снять напряжение", - сообщили в пресс-службе Первого канала.