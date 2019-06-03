30 Сентября 2020
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

По итогам 2018 года выяснилось, что 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.

Таковы итоги исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Это противоречит официальным данным Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране, поскольку специалисты учитывают неформальный сектор и собственные ощущения респондентов. Тем временем, доходы большинства россиян не растут, что подтверждают данные об их расходах, говорят эксперты.

По итогам исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% опрошенных она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

По информации Росстата, средняя зарплата в марте текущего года составила 46,3 тыс. руб., а годом ранее - 42,3 тыс. рублей. По официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.

Исследование, проведенное РАНХиГС, позволяет учесть данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статистических наблюдений. Кроме того, ученые приводят данные самооценки населения, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, реальные располагаемые денежные доходы жителей России вопреки ожиданиям кабмина продолжат падение. Предпосылок для роста реальных доходов сегодня нет, говорят эксперты. "Рост доходов населения — это то, ради чего существует экономика. Более важной цели, чем рост благосостояния народа, в сущности, нет", — сообщила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат. Во втором квартале негативная тенденция сохранится, говорят директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

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Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплат

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Теги: зарплаты, доходы



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