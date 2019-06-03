Россияне погасили 26 млрд рублей долгов ради выезда за границу

Более 26 млрд руб. выплатили россияне, которые считались не выездными из-за долгов перед государством.

По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась на треть, говорят в Федеральной службе судебных приставов. Чтобы отправиться за границу, за год жители страны вернули долги на общую сумму в 26,5 млрд руб. Всего в Погранслужбе насчитывалось около 5,2 млн постановлений об ограничении россиян на выезд.

Приставы последовательно увеличивают списки должников. Если раньше их число составляло 2,3 млн человек, то к 1 мая этого года в "стоп-листе" указаны фамилии 3,3 млн россиян, сообщает телеканал "360".

В 2018 году граждане России совершили 45 млн поездок за рубеж.

Напомним, в марте текущего года житель Кургана не смог улететь на Кипр из-за крупного долга.

У судебных приставов мужчина числился в должниках - он был должен физлицу 460 тыс. руб., однако не торопился выплачивать средства. На все вопросы приставов он отвечал, что не собирается платить.

Также оказалось, что за должником не числится никакого имущества - ни счетов в банках, ни квартир, даже свой бизнес он оформил на родственника.

Тогда приставы решили ограничить право мужчины на выезд в другие страны. Буквально через несколько дней должник сам явился в отдел ФССП и сказал, что купил путевки на Кипр, однако из-за ограничения улететь никуда не может.

Уже через несколько дней мужчина оплатил весь долг - общая сумма составила почти полмиллиона руб.