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Таиланд туризм (2016) | Фото: orandatour.ru

Российских туристов предупредили об опасном заболевании в Таиланде

Роспотребнадзор предупредил отечественных туристов об опасности лихорадки денге в Таиланде и просит учитывать эту информацию при планировании путешествия в Королевство.

По данным ведомства, с начала текущего года в центральных и южных районах страны зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболеваний среди людей. За последние две недели - 21 тыс., из них 90 случаев закончились летальным исходом.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют носить одежду, максимально закрывающую части тела, использовать специальные отпугивающие насекомых средства, а также устанавливать сетки на окна и двери, сообщает ТАСС.

В последний раз рост заболеваемости денге в Таиланде отмечался осенью 2018 года. При этом, в прошлом году число смертей выросло почти на 30% по сравнению с 2017 годом.

По словам чиновников, рост смертности связан с тем, что заболевшие часто обращаются за медицинской помощью только тогда, когда симптомы становятся серьезными, и время для лечения упущено.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое передают человеку кровососущие насекомые. В основном денге встречается в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, Океании и странах Карибского бассейна.

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Российских туристов предупредили об опасном заболевании в Таиланде

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Теги: Таиланд, денге, Роспотребнадзор



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