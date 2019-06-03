В российских поездах появится "детское купе"

Федеральная пассажирская компания запустит пилотный проект "детское купе".

Первый поезд, который будет оборудован для пассажиров с детьми, отправится в путь 22 августа по маршруту Москва - Анапа.

В "Детском купе" нижние места будут оборудованы специальными устройствами, которые не позволят ребенку упасть. Также там будут предусмотрены настольные игры и игрушки.

Состав для пассажиров с детьми будет курсировать по маршруту месяц. После этого проанализируют отзывы пассажиров, на основе которых примут решение о целесообразности полномасштабного запуска данного сервиса, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в апреле компания "РЖД" представила новый купейный вагон, в котором есть душ, сейфы, холодильники и микроволновые печи.

Презентация прошла на Рижском вокзале в Москве. В новых купе стены выполнены в бежевых тонах. Полки - синего цвета. Нижние в сложенном виде представляют собой аккуратный диван с подголовниками, за которыми расположены небольшие электронные сейфы. Верхние полки в собранном виде малозаметны и выглядят как часть стены.

Столик у окна откидывается вверх, освобождая место. Под столиком имеются розетки.