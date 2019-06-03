Руководство орловской колонии уволят после праздника для заключенных

Руководитель исправительной колонии №2 города Ливны в Орловской области будет уволен после того, как в Сети появилось видео, на котором видно, как заключенные устроили банкет на Пасху.

Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. "Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены", — сказал он.

По словам замдиректора, также может быть наказан начальник территориального органа.

Максименко отметил, что само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но такие мероприятия должно контролировать руководство.

Как сообщалось ранее, на видео, о котором идет речь, фигурируют десятки заключенных, стоящих перед накрытыми во дворе колонии столами. Утверждалось, что на открытой площадке исправительного учреждения они празднуют Пасху.