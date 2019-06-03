30 Сентября 2020
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Бабушка с внуками погибла при пожаре на даче в Хабаровском крае

В одном из дачных некоммерческих товариществ под Хабаровском произошел пожар, в котором погибли люди.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, по данному факту заведено уголовное дело.

Огонь вспыхнул 2 июня. На момент возникновения пожара в садовом домике находились 53-летний мужчина, его 48-летняя супруга и четверо их малолетних внуков.

В результате пожара женщина и трое детей в возрасте полутора, трех и семи лет погибли. Мужчине и 9-летней девочке удалось спастись.

Как предполагается, пожар возник из-за неисправности электропроводки. Дело рассматривается по статье "Неосторожное причинение смерти двум и более лицам".

Устанавливаются причины пожара.

Напомним, 2 июня на Среднем Урале произошел пожар, в котором также погибли дети. В городе Богданович в ходе тушения пожара в одной из квартир были найдены тела четырех детей. Кроме этого, пострадал еще один ребенок, которому оказывается необходимая помощь.

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Бабушка с внуками погибла при пожаре на даче в Хабаровском крае

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Теги: пожар, дети, дача



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