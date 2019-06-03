30 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР Украина
владимир познер телеведущий (2011) | Фото:1tv.ru

В МИД РФ прокомментировали включение Познера в список сайта "Миротворец"

Попадание российского телеведущего Владимира Познера в списки сайта "Миротворец", а также снос бюста советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове - серьезный вызов для нового руководства Украины.

Как написала на своей странице в Facebook официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, теперь украинской власти предстоит расставить знаки препинания в предложении "Осудить нельзя промолчать".

Познер оказался в базе данных "Миротворца" 1 июня. По совам авторов сайта, журналист сознательно нарушил украинскую границу, чтобы проникнуть в Крым, а также принимал участие в "пропагандистских мероприятиях" России против Украины. Телеведущий назвал случившееся глупостью.

А 2 июня представители украинского Национального корпуса устроили акцию протеста против съезда политической партии "Доверяй делам" в Харькове. После этого они отправились к находящемуся рядом бюсту Жукова и повалили на землю.

Сайт "Миротворец" стал известен после скандальных публикаций, в которых содержатся данные журналистов, деятелей культуры, политиков, артистов, а также ополченцев из ДНР и ЛНР, которых ресурс называет "изменниками родины". При этом официального статуса ресурс не имеет, но внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

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В МИД РФ прокомментировали включение Познера в список сайта "Миротворец"

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Теги: Владимир Познер, МИД РФ, Украина



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