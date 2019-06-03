"Свой человек": Наталья Комарова выстроила образцовую коммуникацию с югорчанами

Четырехчасовая "прямая линия" с губернатором Югры Натальей Комаровой побила рекорд по длительности. С каждым годом количество вопросов главе региона растет, но по-прежнему ни один из них не остается без ответа. Югорчане получают обратную связь еще до прямого включения, кому-то удается пообщаться с губернатором напрямую, остальным окружные власти отвечают уже после эфира. Результат: сотни вопросов, запросов и обращений жителей округа находят отклик и выливаются впоследствии в конкретные решения и поручения. В этом году Наталья Комарова стала еще ближе к югорчанам, расширив каналы связи с жителями округа до социальных сетей. Встречи с гражданами, звонки по их обращениям, "прямая линия", работа в "Инстаграме" окончательно сделали губернатора Югры "своим человеком" для жителей округа. И это не предел, намекнула Наталья Комарова, заявив о готовности "продолжить разговор" после четырехчасового эфира и доказав это на практике. О выстроенном в Югре коммуникационном процессе между губернатором и жителями округа, ставшим примером для других регионов, – в материале Накануне.RU.

Традиционная "Прямая линия" с губернатором Югры состоялась 30 мая. Разговор продлился 4 часа 22 минуты, за это время Наталья Комарова успела ответить на 58 вопросов земляков. Для сравнения – в прошлом году эта цифра была почти в два раза меньше – 34 вопроса за 2 часа 55 минут.

На момент публикации более 110 тыс. человек посмотрели видео прямой линии, 251 человек позвонил в студию во время эфира, 243 - обратились на портал прямой линии, часть вопросов глава региона зачитывала из своего "Инстаграма". Также вопросы можно было отправить через специальную форму в социальной сети "Вконтакте". Самым активным югорчанам посчастливилось задать вопрос губернатору в студии телеканала "Югра".

Окружные власти использовали все возможные каналы связи с губернатором, и в результате общее количество вопросов составило 1 тыс. 798 от полутора тысяч югорчан, это на 478 вопросов больше, чем в прошлом году.

В основном вопросы касались сферы ЖКХ, перехода на новую систему обращения с отходами и социального обеспечения.

Примечательно, что 499 вопросов представители местной власти отработали еще до начала "Прямой линии". Тем, чьи вопросы не прозвучали в эфире, обещали ответить позднее.

Наталья Комарова обращала внимание на вопросы из "Инстаграма", в марте у главы региона появился собственный официальный аккаунт, который за которое время набрал 19 тыс. подписчиков.

Страница в соцсети помогает главе региона иначе посмотреть на ситуацию в округе и принимаемые решения, призналась Наталья Комарова.

"Взгляды у каждого из нас разные. Мы даже одно слово слышим по-разному. Есть такая поговорка: я отвечаю за свои слова, но я не отвечаю за то, что ты слышишь. Это здорово, что есть разнообразные площадки, с помощью которых ты можешь посмотреть на собственное решение", - так губернатор ответила на вопрос югорчанина о том, зачем главе региона "Инстаграм".

На вопросы в своем аккаунте Наталья Комарова старается отвечать лично, но иногда приходится делегировать эту работу помощникам.

"Когда я отвечаю – не представляюсь, потому что это мой "Инстаграм". Когда пишет кто-то из моих помощников – они обязательно представляются", – пояснила губернатор.

Работа в социальных сетях для окружных властей стала привычной практикой. Специалисты департаментов и ведомств мониторят обращения и жалобы югорчан во "Вконтакте", на "Одноклассниках", "Фэйсбуке", в "Твиттере" и "Инстаграме". Это удобно, ведь в соцсетях пользователь сразу дает обратную связь.

Как пояснили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа, для того, чтобы обращение заметили, необязательно ставить хештеги: система мониторинга сама находит в сети жалобы и вопросы.

Как правило, самые популярные вопросы, жалобы и обращений югорчан касаются благоустройства. На втором и третьем месте – ЖКХ и дороги.

"Онлайн"-общение окружных властей с населением не исключает живой коммуникации: Наталья Комарова регулярно встречается с югорчанами, чтобы обсудить и найти решение наиболее злободневных вопросов. Что важно, глава региона готова разбираться во всех проблемах лично, не жалея времени.

Так, на днях губернатор встретилась с дольщиками Сургута, которые не могут заехать в свои квартиры из-за приостановленного строительства. Общение с жителями продолжалось до часа ночи и имело результат: Наталья Комарова предложила администрации Сургута купить в муниципальную собственность квартиры для программы переселения жителей аварийного жилья. Так, застройщик получит необходимые средства на введение объекта. Глава региона дала поручение пересмотреть муниципальную программу переселения до 3 июня: сейчас действующие нормы не позволяют городу покупать квартиры в недостроенных домах.

Вот и сейчас, после продолжительного четырехчасового разговора в прямом эфире глава региона заявила о готовности продолжить общение.

"Я готова продолжить с вами разговор. Заряжена. Очень позитивна. И это надолго. Спасибо вам большое, уважаемые югорчане, всем, кто организовал эту встречу и обслуживал ее в течение четырех часов", - сказала Наталья Комарова в завершение "прямой линии".

Губернатор доказала свою готовность к диалогу в тот же день, встретившись с авторами вопросов, оставленных в ее "Инстаграме".

"Я пригласила вас обсудить вопросы, которые вас беспокоят, потому что не на каждый из них можно быстро ответить и получить удовлетворение. Что-то нужно глубже изучить, проработать, а потом уже находить общее решение", - сказала губернатор.

Подписчики пришли с разными вопросами: Сергей Кузин из сельского поселения Солнечный Сургутского района попросил оказать содействие в строительстве воскресной школы при храме Александра Невского, жительница Ханты-Мансийска Нина Петрова поблагодарила главу региона за содействие в получении жилищной субсидии, а Татьяна Родина попросила помощи в переселении из жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу.

Каждой проблеме нашли решение на месте. Губернатор взяла их на контроль до полного разрешения.

"Для меня, как представителя интернет-сообщества и человека, было очень удивительно, что вы настолько рядом. Сегодня я почувствовала всю заботу о таком большом регионе, который возглавляете. Вы о каждом из нас думаете, о каждом переживаете. Это необходимые и полезные встречи и для вас, и для нас для того, чтобы настраиваться на позитивный лад и приходить к конструктивному диалогу гражданского общества, власти, бизнеса", - обратилась к Наталье Комаровой представительница общественности Юлия Волощук.

За девять лет работы в регионе Наталья Комарова стала "своим человеком" для жителей Югры, и ее опыт является примером для других губернаторов, считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, политолог Анатолий Гагарин.

"Пожалуй, из всех губернаторов Уральского федерального округа такие мощные, содержательные "прямые линии" мы можем видеть только у Натальи Комаровой. В последнее время она активно работает в этом направлении, та система, которую она стремится реализовать – присутствие в "Инстаграме", ответы на вопросы, "прямые линии", встречи с главами муниципалитетов - одна из ее отличительных черт", - поделился своим мнением с Накануне.RU Анатолий Гагарин.

"Прямые линии", встречи с населением и работа Натальи Комаровой на местах позволяют судить и том, что губернатору Югры удается заслужить доверие граждан, а это - первый ключевой показатель деятельности (KPI) глав регионов. установленный президентом Владимиром Путиным, отметил президент фонда "Региональная политика", кандидат юридических наук Павел Манченко.

"Безусловно, горячая линия губернатора как ничто другое ориентирована на достижение такого ключевого параметра в оценке эффективности деятельности глав регионов, как доверие населения. "Прямая линия" по традиции проходила в формате вопросов и ответов, которые поступали как через телефонные звонки, так и через социальные сети. Ее формат подразумевал не только отчет Натальи Комаровой о результатах, которых достигло правительство Югры за прошедший год: главное, на что была сделан сделана ставка в формате последней прямой линии – это акцент на решение конкретных вопросов, конкретных проблем жителей муниципальных образований автономного округа", - отметил Павел Манченко в разговоре с Накануне.RU.

Напомним, что при помощью KPI Кремль будет оценивать индекс поддержки губернатора населением в конкретном регионе.

Наталья Комарова демонстрирует желание и готовность разобраться в каждой проблеме лично и найти решение, добавил политолог.

"Губернатор Югры продемонстрировала не просто эффективность, способность решать проблемы населения. Здесь очевидным было то, что Наталья Комарова открыто общается с населением региона и не боится тех или иных острых вопросов и проблем, многие из которых копились десятилетиями. Это прежде всего касается вопросов сноса ветхого и аварийного жилья и достаточно острых вопросов, связанных с получением молодыми семьями субсидий на улучшение жилищных условий. Были затронуты и локальные проблемы, например, перенос боевого радара из центра Ханты-Мансийска. Все это наглядно иллюстрирует то, что губернатор Югры демонстрирует 100%-е погружение в проблематику региона, при этом не прячется от проблем, а концентрирует доступные ресурсы и усилия на их решение", - заключил Павел Манченко.

Также "прямая линия" показала, что в Югре выстроено четкое разделение ответственности власти: губернатор отвечает за развитие региона, главы муниципалитетов - за развитие своих территорий.

"Наталья Комарова глубоко и подробно вникает во все эти вопросы, постоянно повышает профессиональный подход к коммуникационным процессам .Что важно, губернатор старается подключить к этому процессу, который она создала и которым она руководит, всех участников – глав муниципалитетов, сотрудников разного уровня, руководителей департаментов и ведомств. Коммуникационный процесс – процесс общения с населением в разных формах – это очень хорошее достижение, которое, безусловно, соседи – другие губернаторы берут на вооружение", - заметил Анатолий Гагарин.