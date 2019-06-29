23 Июля 2020
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Политика В России
сергей сторчак заместитель министра финансов рф (2007) | Фото: oooreg.com

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга перед ПАСЕ

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

По его словам, до подписания соответствующего документ Москва никому ничего не должна. "А из-того что сейчас на уровне политическом обсудили вопросы и установили сумму платежа, это еще ничего не значит", — приводит слова Сторчака РИА Новости.

Представитель Минфина подчеркнул, нужно сначала согласовать график, порядок и маршрут платежа. "Все такие вещи требуют определенного решения", — пояснил замминистра финансов.

По его словам, как только будет известна конкретная сумма, этот график будет составлен. "Будет ли это единовременный платеж, зависит от источников. Нам нужно найти еще источники", — резюмировал он.

Ранее в МИД отметили, что восстановление прав российской делегации в ПАСЕ создает условия для решения вопроса о задолженности перед организацией. В ведомстве также назвали этот шаг важным на пути к урегулированию затянувшегося кризиса в отношениях.

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В Минфине рассказали о процедуре погашения долга перед ПАСЕ

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Теги: Минфин, Сергей Сторчак, ПАСЕ, Совет Европы



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