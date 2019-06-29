Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei. Ранее Минторговли США снесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список.

Трамп изменил официальную позицию после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. На пресс-конференции он сказал журналистам, что разрешает американским компаниям торговать с Huawei. Трамп напомнил, что торговать с китайской компанией из-за ограничений могли не все.

"Наши компании были очень расстроены. Это отличные компании, вы их знаете", - сказал он. Как сообщало Накануне.RU, Google объявил о завершении сотрудничества с Huawei.