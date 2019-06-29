23 Июля 2020
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Экономика За рубежом
Huawei Mate 20 Pro, Хуйвей (2018) | Фото: indir.com

Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские компании могут продолжать торговлю с Huawei. Ранее Минторговли США снесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в черный список.

Трамп изменил официальную позицию после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. На пресс-конференции он сказал журналистам, что разрешает американским компаниям торговать с Huawei. Трамп напомнил, что торговать с китайской компанией из-за ограничений могли не все.

"Наши компании были очень расстроены. Это отличные компании, вы их знаете", - сказал он. Как сообщало Накануне.RU, Google объявил о завершении сотрудничества с Huawei.

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Трамп разрешил американским компаниям работать с Huawei

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Теги: Huawei, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, саммит G20



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