Жертвами наводнения в Иркутской области стали три человека

Уже три человека погибли в Иркутской области из-за наводнения. Сегодня управление МЧС объявило режим чрезвычайной ситуации в новых районах, при этом по прогнозу синоптиков ливни в горах Восточного Саяна продолжат формировать дождевой паводок в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Об увеличении количества погибших сообщили РИА Новости со ссылкой на МЧС. В числе погибших - ребенок. До этого было известно об одном погибшем и троих, пропавших без вести. Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о материальной помощи: 200 тыс. за легкий вред здоровью, 400 тыс. - за тяжкий или средней тяжести, семьи погибших получат по 1 млн руб. Областной бюджет получит 662 млн руб. из федерального бюджета, в том числе это средства на финансовую помощь тем, чье имущество пострадало.

Региональный бюджет тоже окажет помощь: заксобрание Иркутской области соберет внеочередную сессию, на которой выделит средства на восстановление пострадавших от наводнения территорий Приангарья.

Из берегов вышла река Ия в Тулуне и прорвала дамбу. Уровень воды в реке составляет 13,75 м при критической отметке в 7 м. Также подтоплены населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском районах. В связи с повышением уровня воды на реке Чуне выше критических отметок и частичным подтоплением населенных пунктов Баер, Баянда, Бунбуй, Октябрьский, Пионерский, Приудинск, Тахтамай сегодня на территории Чунского района введен режим ЧС, сообщили в региональном управлении МЧС. Эвакуированы 20 человек, включая двух детей. Подготовлены еще два пункта временного размещения вместимостью 300 человек.

Завтра дожди в регионе продолжатся, прогнозируют синоптики, уровень воды продолжит подниматься на реке Ия, в Тулуне он превысит отметку в 1400-1500 см. На реке Уда у города Нижниудинска уровень воды составит 250-300см, у села Широково – 930-980 см, у поселка Октябрьский – 580-650 см. На реке Бирюса у населенного пункта Бирюсинск – 420-480см, у поселка Шиткино – 620-660 см. На реке Оке у населенного пункта Ухтуй уровень воды поднимется до отметок 490-550 см.