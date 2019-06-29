Униаты будут просить Ватикан о создании своего патриархата

Лидер украинских униатов Святослав Шевчук собирается просить римского папу Франциска дать его организации статус патриархата. Об этом он будет говорить с папой во время предстоящего визита в Ватикан, заявил он униатской Религиозно-информационной службе Украины. По словам Шевчука, римский понтифик поддерживает эту идею.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Ватикан планирует окатоличить Украину через союз подчиняющихся ему униатов с "православными" раскольниками. Платформой для объединения должен стать независимый украинский патриархат. Разговоры об этом начались сразу же после создания под властью лидера Фанара патриарха Варфоломея раскольнической "единой украинской церкви" в декабре прошлого года. А в мае новый лидер раскольников Сергей Думенко-Епифаний признал, что его организация может объединиться с униатами.

Этот план показывает не только подоплеку создания "единой церкви" раскольников, но и тех, кто за этим стоял, в частности Ватикан, который действовал руками Фанара. На Фанаре также выдали свою заинтересованность, объявив униатов "православными в единстве с римским престолом", что является очевидной ложью.

28 апреля архиепископ Клаудио Гуджеротти заявил в Киеве, что римский папа приготовил для униатов сюрприз, который продемонстрирует его серьезную поддержку. А на днях Франциск заявил делегации Фанара, что его цель - полное единство с православными "в законных формах разнообразия" и через "уважение специфических особенностей". Таким образом, обнародована заявка на новую церковную реальность.

О планах раскольников объединяться с униатами говорил предстоятель канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Лидер униатов Святослав Шевчук