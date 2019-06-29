23 Июля 2020
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миллер алексей борисович председатель правления оао газпром (2010) | Фото: Накануне.ru

Алексей Миллер получит 31,2 млн за работу в совете директоров "Газпрома"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер получит вознаграждение в размере 31,247 млн руб. за работу на посту заместителя председателя совета директоров газовой компании в 2018 г. Решение принято на годовом собрании акционеров.

Сумма вознаграждения в сравнении с 2017 г. увеличилась на 7,3%, в прошлом году Миллер получил 29,109 млн руб.

Вознаграждение председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова - 32,235 млн руб.

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Алексей Миллер получит 31,2 млн за работу в совете директоров "Газпрома"

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Теги: Газпром, Алексей Миллер,



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