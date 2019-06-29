Ангела Меркель объяснила свои приступы

Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на вопрос о своих приступах. За последнее время политика несколько раз била дрожь на официальных мероприятиях.

На полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке она заявила, что чувствует себя хорошо, сообщает издание Das Bild.

"Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу", - сказала Меркель. Она не стала пояснять, обращалась ли к врачу.

Как сообщало Накануне.RU, российские врачи считают, что у Меркель мог быть ишемический тремор, связанный с возрастными изменениями.