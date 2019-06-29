Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

"Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны на Украине. Они (моряки) исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться", - приводит его слова РИА Новости.

В Кремле уже заявляли, что судьбу задержанных украинских моряков решит суд. Экипаж судна, напомним, 25 ноября 2018 г. был задержан на входе в Керченский пролив за нарушение российской границы и вторжение в территориальные воды России.