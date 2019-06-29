Японские компании купили долю в проекте "Арктик СПГ 2"

Консорциум японских компаний Mitsui & Co и JOGMEC подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ 2" НОВАТЭКа. Договор стороны заключили в присутствии главы России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили в пресс-службе НОВАТЭКа.

Участие в проекте предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 млн тонн в год с "Арктик СПГ 2" на долгосрочной основе.

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений.

Ранее стало известно, что Saudi Aramco отказалась входить в проект "Арктик СПГ 2", саудитов беспокоили потенциальные санкционные риски. Китай получит 20% в проекте "Арктик СПГ 2".