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Леонид Михельсон (2016) | Фото: kremlin.ru

Японские компании купили долю в проекте "Арктик СПГ 2"

Консорциум японских компаний Mitsui & Co и JOGMEC подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ 2" НОВАТЭКа. Договор стороны заключили в присутствии главы России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщили в пресс-службе НОВАТЭКа.

Участие в проекте предусматривает приобретение японскими участниками СПГ в объеме около 2 млн тонн в год с "Арктик СПГ 2" на долгосрочной основе.

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений.

Ранее стало известно, что Saudi Aramco отказалась входить в проект "Арктик СПГ 2", саудитов беспокоили потенциальные санкционные риски. Китай получит 20% в проекте "Арктик СПГ 2".

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Японские компании купили долю в проекте "Арктик СПГ 2"

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Теги: Арктик СПГ 2, Новатэк, Mitsui & Co, саммит G20



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