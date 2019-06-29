23 Июля 2020
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встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита &quot;G20&quot; в Осаке (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин и Трамп дали старт работе над договором СНВ-3

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поручили начать министрам иностранных дел консультации по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом Путин рассказал на итоговой пресс-конференции саммита G20, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3 — я пока не знаю,но это тему мы обсуждали", - сказал Путин.

Действующий договор в силе до февраля 2021 г., ранее глава России заявлял, что страна не будет продлевать его, если в этом нет заинтересованности.

Отметим, главы дипведомств уже обсуждали пролонгацию договора.

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Путин и Трамп дали старт работе над договором СНВ-3

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Теги: СНВ-3, саммит G20, Дональд Трамп, Владимир Путин,



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