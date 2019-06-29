В Екатеринбурге на пожаре сгорели три человека

Утром на ул. 8 марта в Екатеринбурге загорелся двухэтажный дом. В ходе тушения в доме нашли три трупа.

Сгоревшие - предположительно лица без определенного места жительства, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по Свердловской области. Следователи будут выяснять личности погибших в рамках расследования уголовного дела. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

