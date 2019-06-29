23 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Валерий Гартунг (2018) | Фото: Накануне.RU

Челябинские "эсеры" решили поддержать на губернаторских выборах Текслера

Делегаты конференции регионального отделения "Справедливой России" в Челябинской области решили не выдвигать своего кандидата на губернаторские выборы. Партия поддержит врио губернатора Алексея Текслера, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе отделения уточнили, что председатель совета Валерий Гартунг на встрече с врио губернатора озвучил ряд приоритетных для партии направлений в работе и законодательных инициатив. Алексей Текслер выразил готовность их поддержать.

Ранее об участии в выборах заявили 14 кандидатов: самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский, председатель челябинского регионального отделения партии пенсионеров за социальную справедливость Степан Фирстов, лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков, экс-омбудсмен Алексей Севастьянов, спортсмен Александр Комиссаров, общественница из Миасса Татьяна Якимова и военный пенсионер Виктор Перов.

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Челябинские "эсеры" решили поддержать на губернаторских выборах Текслера

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Теги: Справедливая Россия, выборы губернатора Челябинской области



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